Race Oncology Aktie: Abwarten

In den letzten Wochen konnte bei Race Oncology keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild festgestellt werden. Weder gab es eine eindeutig positive noch negative Tendenz bei den Marktteilnehmern in den sozialen Medien. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion zeigte keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Was die Anleger betrifft, so wurde Race Oncology in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Die Analyse verschiedener Kommentare und Äußerungen in den sozialen Medien führte zu diesem Schluss. Allerdings wurden in den letzten Tagen auch überwiegend negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Race Oncology-Aktie einen Wert von 44 für den RSI7 und 60,4 für den RSI25. Beide Werte führen zu einer Einstufung als "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse verläuft der gleitende Durchschnittskurs (GD200) bei 1,25 AUD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 0,85 AUD liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,9 AUD führt zu einer "Schlecht"-Bewertung.

Zusammenfassend ergibt sich also eine Gesamtbewertung von "Neutral" basierend auf der Stimmung und dem Buzz, dem Anlegerverhalten, dem Relative Strength-Index und der technischen Analyse.