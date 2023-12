Raccoon Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell weist der RSI für die Raccoon-Aktie einen Wert von 80,54 auf, was auf eine Überkaufssituation hinweist. Daher wird dieses Signal als "Schlecht" eingestuft. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 58, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird die Einstufung auf dieser Basis als "Neutral" betrachtet. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Einstufung als "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz rund um die Raccoon-Aktie lassen auf eine mittlere Diskussionsintensität und eine neutrale Stimmungsänderungsrate schließen. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbilds.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Raccoon eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Raccoon somit ein "Neutral"-Rating hinsichtlich der Anlegerstimmung.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als trendfolgender Indikator betrachtet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt für die Raccoon-Aktie bei 751,03 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 664 JPY liegt, was einer Abweichung von -11,59 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt weist mit einem Wert von 713,8 JPY eine Abweichung von -6,98 Prozent auf, was erneut zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird Raccoon somit auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.