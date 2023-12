Raccoon Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Die aktuelle Stimmung der Anleger in Bezug auf die Aktie von Raccoon ist neutral. In den letzten zwei Wochen gab es weder positive noch negative Diskussionen oder Interaktionen in den sozialen Medien zum Unternehmen. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonderen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die Raccoon-Aktie derzeit -6,78 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt -11,92 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für Raccoon liegt auf 7-Tage-Basis bei 48,15 Punkten, was als neutral bewertet wird. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 58,56, was ebenfalls eine neutrale Bewertung ergibt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Netz im Durchschnitt liegen. Somit erhält Raccoon in diesem Bereich ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

Insgesamt ergibt sich für Raccoon eine neutrale Bewertung basierend auf dem Anleger-Sentiment, der technischen Analyse, dem RSI und dem Sentiment/Buzz.