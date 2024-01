Raccoon Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Die Raccoon-Aktie erhält auf Basis von trendfolgenden Indikatoren eine "schlechte" Bewertung. Sowohl der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt (725,81 JPY) als auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt (688,72 JPY) liegen unter dem letzten Schlusskurs (643 JPY), was zu Abweichungen von -11,41 Prozent bzw. -6,64 Prozent führt.

Das Anleger-Sentiment für Raccoon ist neutral, da in den letzten zwei Wochen weder positive noch negative Diskussionen in den sozialen Medien stattgefunden haben. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es auch keine besonders positiven oder negativen Themen, weshalb die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 63, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da der RSI hier bei 55,88 liegt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte keine wesentliche Veränderung festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Weder eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen noch signifikante Unterschiede in der Anzahl der Beiträge wurden in Bezug auf Raccoon festgestellt.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung für die Raccoon-Aktie auf Basis der verschiedenen Indikatoren.