Raccoon Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Die Raccoon-Aktie wird derzeit intensiv charttechnisch bewertet. Der aktuelle Kurs liegt bei 687 JPY, was einer Entfernung von -9,08 Prozent vom GD200 (755,58 JPY) entspricht und somit ein "Schlecht"-Signal darstellt. Hingegen zeigt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, einen Kurs von 717,36 JPY, was einem Abstand von -4,23 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal bedeutet. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben hingegen ein eher neutrales Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um die Raccoon-Aktie wider. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Auch hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung zeigt sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Die Diskussionsintensität ist mittel und auch die Rate der Stimmungsänderung hat in letzter Zeit kaum Änderungen erfahren, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt.

Die technische Analyse mittels des Relative Strength-Index zeigt für die Raccoon-Aktie einen RSI-Wert von 68,35 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was als "Neutral" eingestuft wird. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 56, was ebenfalls als Signal für eine neutrale Einstufung gilt. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI die Einstufung als "Neutral".