RaQualia Pharma Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Die Raqualia Pharma-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen eine Abweichung von -15,11 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses erreicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht geführt hat. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Wert von 725,44 JPY unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet wurde bei Raqualia Pharma eine mittlere Aktivität gemessen, wodurch dem Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen, daher ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Raqualia Pharma-Aktie liegt bei 68,83, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Bei einer Betrachtung des RSI über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 55, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung "Neutral".

Die Stimmung auf sozialen Plattformen in Bezug auf Raqualia Pharma ist neutral, was zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral" führt. Somit muss Raqualia Pharma hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft werden.