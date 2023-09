R+V baut Italien-Geschäft aus

Wiesbaden (ots) -Die italienische Versicherungstochter der R+V, Assimoco, hat mit der größten italienischen Bankgenossenschaft ICCREA eine exklusive Vertriebspartnerschaft geschlossen. Damit wird die Position der Assimoco als genossenschaftlicher Versicherer in Italien ab 2024 deutlich gestärkt.Die genossenschaftliche R+V Versicherung stärkt ihr Geschäft im Wachstumsmarkt Italien. Die dortige Versicherungstochter Assimoco hat mit ICCREA Banca, der größten Bankgenossenschaft in Italien, eine exklusive Vertriebskooperation vereinbart. Die Vereinbarung betrifft Komposit- und Krankenversicherungen und ist zunächst auf 15 Jahre angelegt. Bereits im vergangenen Jahr hatten Assimoco und die italienische Bankengruppe Cassa Centrale Banca (CCB) eine fünfjährige exklusive Vertriebspartnerschaft begonnen, die die gesamte Palette an Lebens- und Kompositversicherungen umfasst.Norbert Rollinger, Vorstandsvorsitzender der R+V Versicherung und Verwaltungsratspräsident von Assimoco: "Wir freuen uns sehr, unsere langjährige Partnerschaft mit ICCREA Banca, die auf gemeinsamen genossenschaftlichen Werten fußt, mit der nun geschlossenen Kooperation deutlich zu stärken. Im Rahmen unserer Bancassurance-Strategie haben wir damit einen weiteren großen Schritt getan, um die Assimoco zu dem führenden genossenschaftlichen Versicherer in Italien zu entwickeln."Die Vertriebsvereinbarung zwischen Assimoco und ICCREA Banca ist eine logische Konsequenz einer bereits seit vielen Jahren bestehenden erfolgreichen Zusammenarbeit der Partner in Italien. Vereinbart ist, dass Assimoco vorbehaltlich der Zustimmung der italienischen Aufsichtsbehörden die Mehrheit der Versicherungstochter von ICCREA, BCC Assicurazioni, übernehmen wird.Durch die neue Vertriebspartnerschaft mit ICCREA erwartet die Assimoco zusätzliches Wachstumspotential. Die R+V-Tochter rechnet mit einer sukzessiven Verfünffachung ihres bisherigen ICCREA-Geschäfts auf ein Beitragsvolumen von 400 Millionen Euro. Im Jahr 2022 erzielte die Assimoco im Kompositgeschäft Beitragseinnahmen in Höhe von 315 Millionen Euro. Insgesamt belief sich der Umsatz der Assimoco-Gruppe 2022 auf fast eine Milliarde Euro.ICCREA Banca ist die größte Bankgenossenschaft Italiens. Sie hat einen Marktanteil von 14 Prozent und ist in ganz Italien vertreten.Die Assimoco-Gruppe ist Teil der italienischen Genossenschaftsorganisation. Anteilseigner ist mehrheitlich die R+V Versicherungsgruppe, ferner der italienische Raiffeisenverband, die Raiffeisenkassen sowie weitere genossenschaftliche Partner. Die Beitragseinnahmen der Assimoco aus dem Lebens- und Nicht-Lebensgeschäft beliefen sich im Jahr 2022 auf rund eine Milliarde Euro.Die R+V Versicherung zählt mit rund neun Millionen Kunden zu den größten Versicherern Deutschlands. Als Teil der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken bietet die R+V ihren Kunden maßgeschneiderte, innovative Versicherungslösungen. Die Produktpalette der R+V-Gesellschaften umfasst alle bekannten Versicherungen für Privat- und Firmenkunden. Die R+V Gruppe erzielte im Jahr 2022 Beitragseinnahmen von fast 20 Milliarden Euro und beschäftigte bundesweit mehr als 17.000 Mitarbeitende. An ihrem Direktionsstandort in Wiesbaden ist die R+V mit rund 7.000 Beschäftigten der größte private Arbeitgeber.Pressekontakt:Hermann KnipperKonzern-KommunikationRaiffeisenplatz 265189 WiesbadenTel.: 0611 533-2020E-Mail: hermann-josef.knipper@ruv.deOriginal-Content von: R+V Versicherung AG, übermittelt durch news aktuell