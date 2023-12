R+V Lebensversicherung AG erhöht Gesamtverzinsung 2024

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Wiesbaden (ots) -Kundinnen und Kunden der R+V Lebensversicherung AG erhalten im Jahr 2024 erneut eine höhere Gesamtverzinsung.Für ihre wichtigsten Produkte mit Garantiebestandteilen, die R+V-AnlageKombi Safe+Smart und die R+V-AnsparKombi Safe+Smart, bietet die R+V Lebensversicherung im Jahr 2024 im Neugeschäft eine Gesamtverzinsung von 3,00 Prozent für das sichere Kapital (2023: 2,75 Prozent).Safe+Smart ist eine Rentenversicherung, die dem Kunden durch eine flexiblere Kapitalanlage Chancen auf eine höhere Rendite bietet. Bei Safe+Smart fließt mindestens die Hälfte jedes Beitrags in das sichere Kapital. Mit dem übrigen Chancen-Kapital investiert der Kunde zu gleichen Teilen in die Aktienindizes DAX, Euro Stoxx 50 und MSCI World. Der Kunde kann jederzeit Geld zusätzlich einzahlen oder dem Vertrag entnehmen. Safe+Smart gibt es als AnsparKombi für einen laufenden Beitrag von mindestens 25 Euro im Monat oder als AnlageKombi für einen Einmalbeitrag von mindestens 5.000 Euro.Kunden profitieren in allen Tarifen im Neugeschäft vom höheren Zinsniveau"Nach dem steilen Anstieg 2022 hat sich das Zinsniveau im laufenden Jahr weiter erhöht", betont die Vorstandsvorsitzende der R+V Lebensversicherung AG, Claudia Andersch. "An dieser Entwicklung partizipieren selbstverständlich auch unsere Kundinnen und Kunden. Im Neugeschäft aller Tarife der privaten und betrieblichen Altersvorsorge erhöht sich deshalb 2024 erneut die Gesamtverzinsung."Pressekontakt:Frank SengerKonzern-KommunikationRaiffeisenplatz 165189 WiesbadenTel.: 0611 533-5205E-Mail: frank.senger@ruv.deOriginal-Content von: R+V Versicherung AG, übermittelt durch news aktuell