R Stahl Aktie: Das kann keiner glauben

Die Aktie von R Stahl wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,97 bewertet, was deutlich niedriger ist als der Durchschnitt (33,58) in der Maschinenbranche. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer positiven fundamentalen Einschätzung.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von R Stahl ist neutral, da es weder starke positive noch negative Diskussionen in den sozialen Medien gab. Die Analyse der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine neutrale Bewertung.

In den letzten 12 Monaten hat die Aktie von R Stahl eine Performance von 23,81 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +13,97 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Auch im Vergleich zum Industrie-Sektor hat R Stahl eine überdurchschnittliche Rendite erzielt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie in dieser Kategorie positiv bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass R Stahl auf 7-Tage-Basis überverkauft ist, was zu einer positiven Bewertung in diesem Bereich führt. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von R Stahl daher eine positive Bewertung im Bereich des RSI.

Insgesamt wird die Aktie von R Stahl basierend auf fundamentalen Kennzahlen, Anleger-Sentiment, Branchenvergleich und dem Relative-Stärke-Index positiv bewertet.