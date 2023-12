R Stahl Aktie: So schnell kann es gehen

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der R Stahl-RSI liegt bei 58,49, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 steht bei 67,74, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der R Stahl-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 21,93 EUR liegt, während der aktuelle Kurs 19,7 EUR beträgt, was einer Abweichung von -10,17 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 22,25 EUR über dem aktuellen Kurs von 19,7 EUR, was einer Abweichung von -11,46 Prozent entspricht. Auch hier erhält die R Stahl-Aktie ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Bezüglich des Sentiments und des Buzzes zeigt sich, dass die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung eine mittlere Aktivität aufweisen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für R Stahl zeigt indes kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von R Stahl bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Aktie von R Stahl im vergangenen Jahr eine Rendite von 41,89 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt R Stahl damit 37,43 Prozent über dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Maschinen" beträgt 5,1 Prozent, und R Stahl liegt aktuell 36,8 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.