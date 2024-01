R Stahl Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Die Aktie von R Stahl wird nach dem KGV als unterbewertet eingestuft, da es mit 9,06 insgesamt 71 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Maschinen", der bei 31,53 liegt. Dies führt zu einer fundamentalen Analyse, die die Aktie als "Gut" einstuft.

In Bezug auf die Dividende kann bei einer Investition in die Aktie von R Stahl eine Dividendenrendite von 0 % erzielt werden, was 3,16 Prozentpunkte niedriger als der Branchendurchschnitt im Maschinenbereich ist. Somit erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens eine Bewertung von "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass die R Stahl-Aktie sowohl auf längerfristigerer Basis als auch auf kurzfristigerer Basis mit einem "Schlecht"-Rating versehen wird. Dies basiert auf der Abweichung des letzten Schlusskurses von den 50- und 200-Tages-Durchschnittswerten.

Im Branchenvergleich erzielte R Stahl in den letzten 12 Monaten eine Performance von 41,89 Prozent, was eine Outperformance von +35,01 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche bedeutet. Auch im "Industrie"-Sektor lag die Rendite von R Stahl 35,97 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält R Stahl in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.