R&R Real Estate Investment Trust Aktie: Es gibt was neues!

Die technische Analyse der R&R Real Estate Investment Trust zeigt aktuell, dass die 200-Tage-Linie bei 0,13 CAD verläuft. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs bei 0,115 CAD gehandelt wird, was einem Abstand von -11,54 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 0,14 CAD, was einer Differenz von -17,86 Prozent entspricht. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI der R&R Real Estate Investment Trust liegt bei 42,31 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 52,94, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz bleiben unverändert, weshalb die Aktie hier ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Ausschläge festzustellen waren. Der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen weder mit positiven noch mit negativen Themen rund um die R&R Real Estate Investment Trust befasst, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.