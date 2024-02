R&D Computer Aktie: Alles kein Problem!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird über einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) berechnet und normalisiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100. Der RSI-Wert für R&d Computer liegt bei 71,67 und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25 beläuft sich auf 50,75, was zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Schlecht".

Aus charttechnischer Sicht ergibt sich für die R&d Computer-Aktie eine positive Bewertung. Der Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage liegt bei 698,46 JPY, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 881 JPY lag, was einem Unterschied von +26,13 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt 898,2 JPY, was nahe am letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung für R&d Computer.

Die Anleger-Stimmung bei R&d Computer wird als neutral eingestuft, basierend auf Diskussionen in Foren und sozialen Medien. Es wurden weder überwiegend positive noch negative Themen in den letzten ein bis zwei Tagen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Das langfristige Stimmungsbild und die Diskussionsintensität im Internet ergeben ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für R&d Computer. Sowohl die Anzahl der Beiträge als auch die Rate der Stimmungsänderung zeigen eine mittlere Aktivität oder kaum Änderungen.

Insgesamt lässt sich somit für R&d Computer ein neutraler Bewertungsfaktor für die Aktie ableiten, sowohl aus technischer Analyse als auch aus Anleger-Stimmung und langfristigem Stimmungsbild.