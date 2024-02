RWS Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Die Aktienkursperformance von Rws in den letzten 12 Monaten betrug -40,09 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche "Professionelle Dienstleistungen" einen Rückgang um 2,33 Prozent darstellt. Dies führt zu einer Underperformance von -42,42 Prozent im Branchenvergleich für Rws. Im Vergleich dazu verzeichnete der "Industrie"-Sektor eine mittlere Rendite von 2,32 Prozent im letzten Jahr, wobei Rws 42,41 Prozent unter diesem Durchschnitt lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Rws beträgt 13, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Professionelle Dienstleistungen" mit einem Durchschnitt von 55 als unterbewertet gilt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Die Dividendenrendite von Rws beträgt 5,5 Prozent, was 6,17 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Professionelle Dienstleistungen, 11,67) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Rws-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Die Anleger-Stimmung bei Rws in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die von der Redaktion ausgewertet wurden, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. In den Diskussionen der vergangenen Tage standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt, wodurch der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einschätzung zur Anleger-Stimmung laut unserer Einschätzung.