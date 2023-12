RWS Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Die technische Analyse der Rws-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 251,29 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 257,8 GBP lag, was einer Abweichung von +2,59 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachten wir nun den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, der aktuell bei 234,63 GBP liegt. Der letzte Schlusskurs liegt somit um +9,88 Prozent darüber, was zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält die Rws-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz lässt sich sagen, dass starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation präzise und frühzeitig erkannt werden können. Die Stimmung für Rws hat sich in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb Rws auch hierfür eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Im Bereich der Dividende weist Rws derzeit eine Dividendenrendite von 5,82 Prozent auf, was einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 11,73 Prozent darstellt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Abschließend betrachten wir den Relative Strength Index (RSI), der zeigt, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Rws beträgt aktuell 14,94 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 46,88, was bedeutet, dass Rws hier weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Rws-Aktie in diesem Punkt unserer Analyse mit "Gut" bewertet.