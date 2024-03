RWS Aktie: Knallt es bald?

Der Finanzdienstleister Rws hat in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 3 Analystenbewertungen erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Gut", bestehend aus 2 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Die durchschnittliche Kursprognose von 365 GBP ergibt ein Aufwärtspotenzial von 94,25 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 187,9 GBP. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für Rws. Insgesamt wird Rws daher mit einer "Gut"-Bewertung eingeordnet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Rws-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 74, was auf eine Überkauftheit hinweist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 80,12, was ebenfalls auf eine Überkauftheit hindeutet und zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating nach RSI-Bewertung für Rws.

In den vergangenen 12 Monaten verzeichnete Rws eine Performance von -34,53 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Professionelle Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um 2,14 Prozent stiegen. Dies bedeutet eine Underperformance von -36,67 Prozent im Branchenvergleich für Rws. Im "Industrie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 4,22 Prozent, wobei Rws um 38,74 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in letzter Zeit keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Rws. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen über eine Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Rws wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.