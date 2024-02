RWS Aktie: Hammer-Nachricht!

Der Aktienkurs von Rws liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor bei einer Rendite von -40,09 Prozent, was mehr als 42 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Professionelle Dienstleistungen" beträgt die mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten 2,35 Prozent, wobei Rws mit 42,44 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 13, was bedeutet, dass die Börse 13,58 Euro für jeden Euro Gewinn von Rws zahlt. Dies ist 78 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 62. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Analysten schätzen die Aktie von Rws langfristig als "Gut" ein, basierend auf den Bewertungen von 18 Analysten: 2 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 365 GBP, was einer Erwartung von 60,51 Prozent entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Rws liegt bei 14,93 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt jedoch an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Rws daher eine "Gut"-Bewertung basierend auf dieser Analyse.