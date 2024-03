RWS Aktie: Aus und vorbei!

Der Aktienkurs von Rws ist im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor um 37,44 Prozent gesunken, was mehr als 41 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Ebenso liegt die Rendite von Rws im Vergleich zur Branche "Professionelle Dienstleistungen" um 39,58 Prozent darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass die Rws-Aktie sowohl auf längerfristiger Basis als auch auf kurzfristiger Basis ein "Schlecht"-Rating erhält. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 236,54 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 194,5 GBP liegt, was einer Abweichung von -17,77 Prozent entspricht. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt 220,23 GBP, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -11,68 Prozent darunter. Insgesamt wird Rws somit auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Der Relative Strength-Index ergibt ebenfalls ein "Schlecht"-Rating für die Rws-Aktie. Der RSI7 liegt bei 71,36 und der RSI25 bei 73,78, was zu einer insgesamt negativen Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie mit einem "Gut" führt. In den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Diskussionen über das Unternehmen geführt, was zu einer positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.