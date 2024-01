RWS Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Rws liegt mit 13,58 unter dem Branchendurchschnitt von 52 für professionelle Dienstleistungen. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als preisgünstig angesehen werden kann. Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Der Relative Strength Index (RSI) von Rws liegt bei 53,7 und der RSI25 bei 48,63, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. In den letzten 12 Monaten erzielte Rws eine Performance von -28,19 Prozent, was im Vergleich zur Branche und zum Sektor eine Unterperformance von -36,21 Prozent bzw. 38,29 Prozent bedeutet. Insgesamt führt dies zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

