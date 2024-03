RWI-Konjunkturforscher rechnen 2024 nur noch mit 0,3 Prozent Wachstum

ESSEN (dpa-AFX) - Die deutsche Wirtschaft wird nach Einschätzung des Wirtschaftsforschungsinstituts RWI im laufenden Jahr nur leicht wachsen. Das Institut rechnet für 2024 mit einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts um 0,3 Prozent. Für das Jahr 2025 wird ein Wirtschaftswachstum von 1,2 Prozent erwartet, wie das RWI - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung am Donnerstag in Essen berichtete. Andere Institute hatten in den vergangenen Tagen bereits ähnliche Prognosen veröffentlicht.

Damit senkte das RWI seine Wachstumsprognose, nachdem es zuvor noch von 0,8 Prozent für 2024 und 1,4 Prozent für 2025 ausgegangen war. Insbesondere die anhaltend hohen Energie- und Rohstoffpreise dämpfen nach Ansicht des Instituts die Konjunktur. Weitere Risiken für die Konjunktur gingen von den starken geopolitischen Spannungen aus.

Dennoch erwartet das RWI eine positive Entwicklung bei der Inflation. Diese dürfte in diesem Jahr eine Rate von 2,2 Prozent, im nächsten Jahr dann von 2 Prozent erreichen. Eine solche Teuerungsrate ist auch das Ziel für die Preispolitik der Europäischen Zentralbank.

Das Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut (HWWI) rechnet für 2024 mit einem Plus von 0,2 Prozent, für 2025 mit 1,0 Prozent Wachstum. Das Münchner Ifo-Institut erwartet im laufenden Jahr ebenfalls 0,2 Prozent, 2025 dann 1,5 Prozent. Das Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) kommt für 2024 auf nur 0,1 Prozent Wirtschaftswachstum, 2025 dann auf 1,2 Prozent./gut/DP/nas