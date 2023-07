RWE will noch mehr haben vom abzeichnenden Wasserstoff-Boom. Rechtzeitig?

ging es dann weiter mit Nach dem 200 MW Auftrag für den Wasserstoffhub Lingen an den Linde-Kooperationspartner ITM Power am 30.01.2023 gab RWE weiter Dampf: Am 15.02. kam der erste Tanker mit LNG aus den UAE in Brunsbüttel an. Hier plant RWE seit Jahren parallel zu den aktuell notwendigen LNG-Kapazitäten in unmittelbarer Nähe den Bau eines Importterminals für grünes Ammoniak, das als verflüssigtes Wasserstoffderivat einen wichtigen Beitrag zur Versorgung Deutschlands mit grünem Wasserstoff leisten soll. Dazu Bau eines 50 MW Elektrolyseurs am Hochrhein und PPA eines 400 MW Offshorewindparks zur Produktion grünen Wasserstoffs – nicht die letzten Wasserstoffschritte von RWE in 2023.