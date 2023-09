RWE: Das wahre Kursziel liegt bei 53,80 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

Am gestrigen Tag verzeichnete die RWE-Aktie an der Börse eine negative Kursentwicklung von -0,22%. In den vergangenen fünf Handelstagen summierte sich das Ergebnis auf -0,08%, was darauf hindeutet, dass der Markt momentan relativ neutral eingestellt ist. Doch wie sieht es mit der Meinung der Bankanalysten aus?

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie von RWE liegt laut diesen Analysten aktuell bei 53,80 EUR. Wenn diese Einschätzung zutrifft, eröffnet dies Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +45,01%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Auffassung und nach einem neutralen Trend in der jüngsten Vergangenheit sehen einige Analysten das Potenzial eher begrenzt.

Die positive Bewertung durch Bankanalysten zeigt sich auch im Guru-Rating (4.24 nach 4.24), während 9 Analysten die RWE als starkes Kaufsignal bewerten und...