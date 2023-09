RWE: Das wahre Kursziel liegt bei 53,80 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

Die Aktie von RWE wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Laut Expertenmeinung liegt das wahre Kursziel um +41,99% über dem aktuellen Wert.

• Am 01.09.2023 sank die RWE-Aktie um -0,45%

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 53,80 EUR

• Das Guru-Rating liegt nun bei 4,24

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die RWE-Aktie einen Rückgang von -0,45%. In den letzten fünf Handelstagen ergibt sich ein Gesamtrückgang von -3,95%, was auf eine relative Marktpessimismus hindeutet.

Obwohl einige Analysten diese Entwicklung erwarteten oder sogar vorhersahen ist es unbestritten dass die Stimmung am Markt aktuell eindeutig negativ ist.

Das mittelfristige Kursziel für RWE beläuft sich auf 53,80 EUR. Die durchschnittliche Meinung der Bankanalysten zeigt dabei ein Potenzial zum Kauf in Höhe von +41,99%. Allerdings teilen nicht...