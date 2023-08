RWE: Das wahre Kursziel liegt bei 52,53 EUR - eine Chance von +34,11%

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

• RWE-Aktie legt um +0,64% zu

• Durchschnittliches Kursziel beträgt 52,53 EUR

• 93,10% der Analysten sind optimistisch gestimmt

Am gestrigen Handelstag stieg die Aktie von RWE um +0,64%. Insgesamt führt dies zu einem positiven Trend in den letzten fünf Handelstagen mit einem Anstieg von +1,77%. Die Analysten sehen großes Potential in der Zukunft.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel der Bankanalysten für die Aktie liegt bei 52,53 EUR. Dies würde ein Plus von beeindruckenden +34.11% gegenüber dem aktuellen Wert bedeuten. Es gibt jedoch einige Meinungen unter Analysten darüber.

Von insgesamt 29 Experten empfehlen neun einen Kauf und weitere achtzehn haben die Einstellung “Kauf” gegeben. Nur zwei Experten halten das Papier neutral (“halten”). Der Anteil optimistischer Bewertungen beläuft sich damit auf beachtliche...