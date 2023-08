RWE: Das wahre Kursziel beträgt 52,53 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

Gemäß Analysten ist die RWE-Aktie derzeit nicht korrekt bewertet. Das tatsächliche Kursziel liegt +34,97% über dem aktuellen Kurs.

• Am 11.08.2023 stieg die Aktie um +0,93%.

• Das Kurspotenzial von RWE liegt bei 34,97%.

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt unverändert bei 4,24.

Gestern konnte RWE eine positive Performance von +0,93% am Finanzmarkt verzeichnen. Damit hat sich das Ergebnis der letzten fünf Handelstage auf insgesamt +1,65% erhöht – also eine komplette Woche an positivem Trend.

Die Experten in den Bankhäusern hatten diese Entwicklung sicherlich nicht erwartet – doch ihre Stimmungslage ist eindeutig.

Das aktuelle mittelfristige Kursziel für RWE beläuft sich auf 52,53 EUR und wird im Durchschnitt aller Bankanalysten ermittelt. Sollten sie Recht behalten,würde das Investoren ein Potential von +34,97%...