RWE nutzt Habeck Besuch zum Abschluss eines umfassenden H2-Deals mit Equinor. Setzt damit Bundesregierung in Zugzwang.

RWE AG (ISIN: DE0007037129) folgt der CEO von nun Wirtschaftsminiser Habeck nach Norwegen und schliesst dort heute mit dem norwegischen Equinor-Konzern (ISIN: NO0010096985) eine umfassende Kooperationsvereinbarung. Friedrich Vorwerk Group SE (ISIN DE000A255F11) sollte die heutige RWE/Equinor Vereinbarung aufmerksam lesen. Es geht – auch – um die angesprochene Wasserstoffpipeline nach Deutschland aus Norwegen.

RWE und Equinor gehen in die Vollen: Zuerst blauer, dann grüner Wasserstoff plus dazugehörigen Windparks und Elektrolyseure, gemeinsame H2-ready Gaskraftwerke und …

Anders Opedal (CEO von Equinor) und Dr. Markus Krebber (CEO von RWE) haben heute eine strategische Energiepartnerschaft zwischen ihren Unternehmen geschlossen. Die Vereinbarung umfasst Großprojekte, die sowohl zur europäischen Energieversorgung als auch zum Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft in Deutschland und der EU beitragen sollen. Wobei die vorgestellten Projekte unter einem Vorbehalt verfolgt werden sollen, was gleichzeitig den politischen Druck für die erwartete gemeinsame Wasserstofferklärung der norwegischen und deutschen Regierung erhöht:

RWE/Equinor-Projekte wurden unter der Annahme vereinbart, dass eine Wasserstoffpipeline zwischen Norwegen und Deutschland gebaut und eine nachgelagerte deutsche Wasserstoffinfrastruktur errichtet wird. Diese Infrastrukturen seien eine notwendige Voraussetzung für die Umsetzung der Pläne und Investitionen in die Projekte.

„Durch die Zusammenarbeit werden wir die langfristige Energiesicherheit für Europas größtes Industrieland stärken und gleichzeitig Möglichkeiten zur Energiewende für Industrien schaffen, die nicht durch Elektrifizierung dekarbonisiert werden können. Die Zusammenarbeit hat das Potenzial, Norwegen zu einem wichtigen Lieferanten von Wasserstoff für Deutschland und Europa zu machen. Dies ist eine einmalige Gelegenheit, eine Wasserstoffindustrie in Norwegen aufzubauen, in der Wasserstoff auch als Rohstoff für die heimische Industrie verwendet werden kann,“ sagt Anders Opedal, CEO und Präsident von Equinor.

Dr. Markus Krebber, Vorstandsvorsitzender von RWE: „Um bei der Umstellung von fossilen Brennstoffen auf Wasserstoff voranzukommen, ist ein rascher Ausbau der Wasserstoffwirtschaft dringend erforderlich. Blauer Wasserstoff in großen Mengen kann den Anfang machen und anschließend immer grüner werden. Das ist genau das, was wir mit unserer Partnerschaft vorantreiben: die Versorgung der Industrie mit signifikanten Mengen an Wasserstoff. Darüber hinaus werden unsere geplanten Investitionen in wasserstofftaugliche Gaskraftwerke die Versorgungssicherheit in einem dekarbonisierten Stromsektor stärken.“

Ukraine hat auch die deutsche Regierung überzeugt – erst blauer, dann grüner Wasserstoff

Vor dem Ukrainekonflikt waren insbesondere die Vertreter der Grünen nur bereit Projekte , die direkt auf grünen Wasserstoff setzen, zu fördern, blauer Wasserstoff mit CO2-Einlagerung war unerwünscht, zumindest wurde als nicht förderbar bezeichnet. Nun gibt es eine Zeitenwende: Equinor plant in Norwegen Investitionen für die Produktion von „sauberem“ – sprich nach Equinors Meinung erstmal blauem Wasserstoff für Europa. Die Kapazität soll bis 2030 zunächst 2 Gigawatt (GW) blauen Wasserstoff und bis 2038 bis zu 10 GW umfassen. Der Wasserstoff soll in eine Pipeline nach Deutschland eingespeist werden, die derzeit von Gassco, Equinor und Dritten geprüft wird. Über diese Pipeline würde Equinor den blauen Wasserstoff transportieren, RWE würde ihn abnehmen und in wasserstofffähigen Gaskraftwerken zur Stromproduktion nutzen.

Und wenn man genug Erdgas verkauft hat, dann…

Darüber hinaus wollen RWE und Equinor bei Projekten zur Erzeugung von grünem Wasserstoff zusammenarbeiten. Beide Unternehmen wollen Möglichkeiten in Norwegen, Deutschland und in Ländern, die an die geplante Wasserstoffpipeline angrenzen, ausloten, um dort mithilfe von Windkraft auf See grünen Wasserstoff zu produzieren. Offshore-Windkraft sei die mit Abstand effektivste Form der erneuerbaren Stromerzeugung. In Kombination mit Elektrolyseuren soll die Windkraft auf See eine wichtige Rolle beim Hochlauf der „grünen“ Wasserstoffwirtschaft einnehmen. Beide Unternehmen arbeiten bereits an AquaSector, einem Projekt in der Nordsee, das auf die Errichtung eines Offshore-Windparks mit einer Leistung von 300 Megawatt (MW) abzielt. Der Windpark soll dort mit Elektrolyseuren verbunden werden und so direkt auf dem Meer grünen Wasserstoff produzieren.

Gemeinsam wollen RWE und Equinor zudem in flexible, wasserstofftaugliche Gaskraftwerke (H2ready) in Deutschland investieren. Die Anlagen mit einer Kapazität von rund 3 GW will man bis 2030 errichten. Die wasserstofffähigen Gaskraftwerke sollen die volatile Einspeisung von Erneuerbaren Energien ausgleichen und dazu beitragen, eine schwankende Stromnachfrage auszubalancieren. Wie vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz vorgesehen, sollen die Anlagen zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme zu 50 % mit Wasserstoff betrieben werden können.

Beide Unternehmen streben an, bis Mitte der 2030er Jahre einen 100%igen Wasserstoffbetrieb zu erreichen. Durch die Partnerschaft zwischen RWE und Equinor stelle man die Versorgung der geplanten H2ready-Gaskraftwerke im Einklang mit diesem Dekarbonisierungspfad sicher: Dazu will Equinor zunächst das zur Deckung des Eigenbedarfs der gemeinsamen Kraftwerke benötigte Erdgas liefern. Um die vollständige Umstellung auf Wasserstoff zu ermöglichen, soll in einem ersten Schritt blauer Wasserstoff das Erdgas ersetzen. Mit dem Anschluss von Offshore-Wasserstoffproduktionsanlagen an die geplante Pipeline soll grüner Wasserstoff nach und nach sein blaues Pendant bei den Importen nach Deutschland ergänzen und schließlich ersetzen. Der grüne Wasserstoff aus den gemeinsamen Projekten von RWE und Equinor soll so späterdie gemeinsame Flotte an H2ready-Gaskraftwerken beliefern, um die Dekarbonisierung abzuschließen.

Darüber hinaus wollen RWE und Equinor weiterhin gemeinsame Investitionen in reine Offshore-Windprojekte in Norwegen und Deutschland prüfen. Dies gelte ebenso für die Produktion von grünem Wasserstoff an Land in Norwegen – und erst hier wäre wiederum auch nel am Zug. Elektrolyseure „direkt an den Offshore-Windanlagen“ installiert ist eher die Domäne von Siemens Eenrgy, die mit ihrer Tochter Siemens Gamesa bereits erste Oilotanlagen betreiben von „in den offshore Windanlagen integrierten Elektrolyseuren“.