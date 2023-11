RWE meldet signifikante Gewinnsteigerung: Profit mehr als verdoppelt

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

Angesichts der hohen Energiepreise erwarten Aktionäre von RWE für das dritte Quartal sehr positive Geschäftsergebnisse.

Höchstpreise für Strom und Warmwasser sorgen nicht nur bei Verbrauchern für Unmut, sondern auch bei Energiekonzernen für erfreuliche Ergebnisse. Im Fall von RWE dürften die Zahlen für das dritte Quartal die Aktionäre mit Freude erfüllen. Die Geschäfte im Bereich Stromerzeugung und -handel haben RWE im ersten Dreivierteljahr des Geschäftsjahres2023 satte Gewinne beschert. Wie der Essener Konzern am Dienstag bekannt gab, lag das bereinigte Nettoergebnis Ende September bei knapp 3,4 Milliarden Euro und damit mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahreszeitraum.

Die Prognose für das Gesamtjahr2023 bleibt unverändert: RWE erwartet weiterhin einen Reingewinn von 3,3 bis 3,8 Milliarden Euro. Damit nicht genug, plant das Unternehmen auch, die Dividende für das laufende Geschäftsjahr von 10 Cent auf stolze 1 Euro pro Aktie anzuheben. Diese Entscheidung wurde bereits im März 2023 angekündigt. Finanzvorstand Michael Müller führte eine „starke Investitionstätigkeit“ als Grund für das beeindruckende Wachstum an. Seit Jahresbeginn wurde die Erzeugungskapazität um rund sechs Gigawatt gesteigert. „Das führt zu einer deutlich gesteigerten Stromproduktion aus erneuerbaren Energien, die maßgeblich zum Ergebniswachstum beiträgt“, so Müller.

Diese positive Entwicklung soll sich auch in Zukunft fortsetzen. Derzeit befinden sich weltweit Projekte mit einem Volumen von rund acht Gigawatt im Bau. Kein Wunder also, dass RWE bereits am 1. März dieses Jahres den US-amerikanischen Solarstromerzeuger Con Edison übernommen hat. Mit dieser Akquisition setzt das Unternehmen ein starkes Zeichen für seinen strategischen Fokus auf erneuerbare Energien.

Neben dem erfolgreichen Wachstum im Bereich der erneuerbaren Energien konnte auch das konventionelle Geschäft des Konzerns überzeugen. Trotz des Kohleausstiegs in Deutschland erwirtschaftet RWE immer noch einen Großteil seiner Gewinne mithilfe von Kohle- und Gaskraftwerken. Die drastisch gestiegenen Preise für Strom und Warmwasser haben somit auch hier zu einem deutlichen Plus in der Bilanz beigetragen.

Die aktuellen Zahlen von RWE unterstreichen eindrucksvoll die erfolgreiche Unternehmensstrategie des Energiekonzerns. Die steigenden Gewinne und geplanten Dividendenerhöhungen werden die Aktionäre sicherlich zufriedenstellen. Auch für die Zukunft bleibt RWE gut aufgestellt, mit einer starken Fokussierung auf erneuerbare Energien und einer breit aufgestellten Geschäftsstruktur.

