RWE: Rund um Wasserstoff aktiv. Zwei weitere Projekte gestartet. Und wieder mit Linde-ITM Elektrolyseuren?

Sopna Sury, COO Hydrogen RWE Generation, sagt: „Mit der geplanten Elektrolyse-Anlage am RADAG-Laufwasserkraftwerk Albbruck können wir hier ab Ende 2026 grünen Wasserstoff in nennenswerten Mengen bereitstellen. Der grüne Strom dafür wird aus Erneuerbaren Quellen der Region kommen. Mit dem Projekt unterstützt RWE Industrie- und Verkehrskunden am Hochrhein dabei, ihre Prozesse auf grünen Wasserstoff umzustellen und so ihre Klimaziele zu erreichen. Durch die Kooperation mit den Projektpartnern tragen wir zum Aufbau einer Wasserstoff-Infrastruktur bei, die die Region an entstehende Wasserstoffnetze in Deutschland und der Schweiz anbindet.“

Dann direkt eine Nummer grösser. Und wieder geht es letztendlich um Wasserstoffelektrolyse – RWE und Ocean Breeze Energy schließen PPA für Offshore-Windfarm BARD Offshore 1.