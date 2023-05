RWE: Reicht das Potenzial für ein Plus von über 24%?

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

Die Aktie des Energieversorgers RWE scheint derzeit nicht angemessen bewertet zu sein, denn das tatsächliche Kursziel liegt um +24,09% höher als der aktuelle Kurs. Das gestrige Ergebnis am Finanzmarkt führte jedoch lediglich zu einer Steigerung von +0,19%. In den vergangenen fünf Handelstagen ergab sich insgesamt eine negative Entwicklung von -1,36%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

• Am 18.05.2023 legte die RWE-Aktie um +0,19% zu.

• Das mittelfristige Kursziel beträgt laut Bankanalysten 52,02 EUR.

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt bei 4,18.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel der Bankanalysten für RWE liegt bei 52,02 EUR und könnte Investoren somit ein Potenzial von über +24% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Ansicht angesichts des jüngsten schwachen Trends in...