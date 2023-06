RWE: Potenzielles Kursziel von 52,02 EUR (+30,87%)

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

Nach Ansicht der Analysten ist die RWE-Aktie derzeit unterbewertet. Das wahre Kursziel liegt bei einem Anstieg um +30,87% vom aktuellen Preis entfernt.

• RWE erreichte am 09.06.2023 eine Zunahme von +1,45%

• Das Kursziel von RWE beträgt 52,02 EUR

• Das Guru-Rating für RWE bleibt stabil bei 4,21

Am gestrigen Tag verzeichnete das Unternehmen eine Steigerung von +1,45% an den Finanzmärkten und summierte sich in den letzten fünf Handelstagen auf insgesamt +1,64%. Daher scheint der Markt im Moment recht optimistisch zu sein.

Obwohl nicht alle Analysten diese Entwicklung erwartet hatten,sind sie im Durchschnitt der Meinung,dass das mittelfristige Kursziel des Unternehmens bei 52,02 EUR liegen wird.Dies würde ein potenzielles Wachstumspotenzial in Höhe von +30.87% gegenüber dem aktuellen Stand bedeuten.Von insgesamt neun...