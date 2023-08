RWE: Potenzial für ein Kursziel von 52,53 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

Die Aktie des Energieversorgers RWE wird derzeit von Experten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 52,53 EUR und bietet Investoren somit ein mögliches Wachstumspotenzial von +33,32% gegenüber dem aktuellen Preis.

• Am 28.08.2023 legte die RWE Aktie um +0,33% zu

• Guru-Rating bleibt stabil bei 4,24

In den letzten fünf Handelstagen konnte sich die Aktie insgesamt um +2,23% verbessern – was auf eine relativ optimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Während nicht alle Analysten dieser Einschätzung zustimmen und einige Bedenken äußern , sind sich neun Analysten sicher: Die Aktien eignet sich hervorragend zum Kauf . Weitere achtzehn empfehlen ebenfalls einen Kauf.

Nur zwei Experten positionierten neutral und vergaben das Rating “Halten”.

Das Verhältnis von Optimisten zu Pessimisten beträgt in diesem...