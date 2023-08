RWE: Potenzial für +38,20% - Kursziel bei 52,53 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

Der gestrige Handelstag brachte für die Aktie von RWE einen Verlust von -1,14%, was in einer Gesamtperformance der vergangenen fünf Handelstage auf -2,39% resultiert. Die Stimmung am Markt ist dementsprechend pessimistisch.

Doch Analysten sind überzeugt, dass die Aktie aktuell nicht richtig bewertet wird und ein mittelfristiges Kurspotenzial von +38,20% bietet. Das durchschnittliche Kursziel liegt dabei bei 52,53 EUR.

Von insgesamt 29 Bankanalysten empfehlen neun die Aktie als starken Kauf und weitere 18 als Kauf. Lediglich zwei Experten sprechen eine Halteempfehlung aus.

Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 4,24 unverändert positiv. Insgesamt sind somit +93,10% der Analysten optimistisch gestimmt bezüglich der weiteren Entwicklung der RWE-Aktie.