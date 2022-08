RWE: Ordentlich Rückenwind für die Zukunft!

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

RWE macht Fortschritte vor der deutschen Küste: Wie der Energiekonzern mitteilte, habe man die erste Turbine im Windpark „Kaskasi“ in der deutschen Nordsee in Betrieb genommen. RWE: Offshore-Windpark „Kaskasi“ soll noch 2022 vollständig in Betrieb gehen Der Offshore-Windpark befindet sich demnach 35 Kilometer nördlich der Insel Helgoland. Nach RWE-Angaben wurden dort bereits 38 Windkraftanlagen des Typs „Siemens Gamesa SG 8.0-167… Hier weiterlesen