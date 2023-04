RWE: Mittelfristiges Kursziel bei 52,02 €

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

Die Aktie von RWE wurde von Analysten als aktuell unterbewertet eingestuft.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie beträgt 52,02 € und liegt damit um -21,09% unter dem aktuellen Kurs.

• Am 21.04.2023 stieg der Kurs um +0,37%

• Das Guru-Rating beträgt nun 85,19

• Die positive Stimmung am Markt hält an

In den letzten fünf Handelstagen konnte eine Entwicklung von +1,16% verzeichnet werden.

Diese Zahlen lassen auf eine relative Optimismus des Marktes schließen.

Einige Bankanalysten sind jedoch skeptischer und sehen ein potentielles Verlustrisiko in Höhe von -21.09%.

Dennoch bewerten neun Analysten die Aktie als starken Kauf und acht weitere teilen diese Einschätzung mit einem “Kauf”-Rating.

Vier Experten setzen ihre Bewertung auf “halten” während keiner der befragten Analysten einen Verkauf empfiehlt.

Somit bleibt die...