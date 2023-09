RWE: Kursziel von 53,80 EUR laut Bankanalysten

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

Am gestrigen Tag verzeichnete die Aktie von RWE am Finanzmarkt einen Rückgang um -0,53%. In den letzten fünf Handelstagen fiel der Wert sogar um -3,15%. Dadurch zeigt sich der Markt im Moment relativ pessimistisch. Doch was sagen die Analysten?

Das mittelfristige Kursziel für RWE liegt bei 53,80 EUR. Diese Einschätzung äußerten Bankanalysten in einer Umfrage und es zeigt ein Potenzial von +50,95% gegenüber dem aktuellen Kurswert auf. Zwar teilen nicht alle Experten diese Meinung nach der jüngsten schwachen Entwicklung des Unternehmens.

Jedoch sind insgesamt +93,10% aller befragten Analysten optimistisch gestimmt: Davon empfehlen neun das Unternehmen als “starkes Kauf”, während weitere achtzehn das Rating “Kauf” vergeben haben. Nur zwei Experten sehen die Aktie neutral mit einem Rating von “halten”.

Zusätzlich betrug das...