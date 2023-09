RWE: Kursziel bei 53,80 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

Die RWE-Aktie ist momentan nach Ansicht von Analysten unterbewertet. Das wahre Kursziel der Aktie liegt um +46,63% höher als der aktuelle Preis.

• Am 15.09.2023 verzeichnete RWE einen Rückgang von -0,19%

• Das Kursziel für RWE beträgt 53,80 EUR

• Guru-Rating für RWE beträgt jetzt 4,24 gegenüber dem vorherigen Wert von 4,24

Am gestrigen Handelstag erfuhr die Aktie von RWE eine Abwertung um -0,19%. In den vergangenen fünf Handelstagen summierte sich das Ergebnis auf eine vollständige Handelswoche mit einem Minus von -0,97%, was darauf hindeutet dass der Markt zurzeit relativ neutral eingestellt ist.

Ob Bankanalysten solch ein Ergebnis prognostiziert hatten? Die Meinungen sind eindeutig.

Das Kursziel für die Aktien von RWE liegt momentan bei 53,80 EUR.

Im Durchschnitt gehen Bankanalysten davon aus dass die Aktien mittelfristig...