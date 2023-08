RWE: Kursziel bei 52,53 EUR - Analysten sind optimistisch

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

Die Aktie von RWE wird derzeit von den Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 52,53 EUR und damit um +34,04% über dem aktuellen Wert.

• Am 14.08.2023 legte die Rwe-Aktie um +0,69% zu.

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,24.

In den letzten fünf Handelstagen konnte die Aktie ein Plus von +1,82% verzeichnen und auch gestern setzte sich dieser positive Trend mit einem Anstieg um weitere +0,69% fort. Die Bankanalysten sind insgesamt zuversichtlich gestimmt und sehen ein großes Potenzial für Investoren in Höhe von +34,04%.

Während neun Experten die Aktie sogar als starken Kauf empfehlen, raten achtzehn weitere zum Kauf. Nur zwei halten eine Positionierung im Portfolio mit “halten” für angemessen. Insgesamt zeigen sich also überwiegend optimistische Einschätzungen durch eine breite...