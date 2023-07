RWE: Kursziel - 52,53 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

Die RWE-Aktie wird von Analysten derzeit als unterbewertet angesehen. Das wahre Kursziel liegt um +33,02% über dem aktuellen Preis.

• Rwe: Steigerung von +0,18% am 14.07.2023

• Das aktuelle Kursziel für Rwe beträgt 52,53 EUR.

• Die Guru-Bewertung von Rwe bleibt bei 4,24.

Am gestrigen Tag stieg der Aktienkurs von RWE um +0,18%. In den letzten fünf Handelstagen konnte das Unternehmen ein Plus von insgesamt +2,28% erreichen – eine positive Entwicklung und Anzeichen eines optimistischen Marktes.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für die Aktie beträgt 52,53 EUR nach Einschätzung der Bankanalysten. Wenn dieses Ziel erreicht wird, bedeutet dies einen Gewinnanteil von +33,02%. Während einige Analysten besorgt sind und ihre Skepsis ausdrücken teilen die meisten diese Ansicht nicht.

Unter den Experten sind neun davon sehr...