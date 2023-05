RWE: Kursziel bei 52,02 EUR und Potenzial von +26,38%

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

Die Aktie von RWE wird nach Ansicht einiger Analysten aktuell unterbewertet. Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel der Bankanalysten liegt bei 52,02 EUR – eine Aufwärtsentwicklung um +26,38%. Die jüngste Kursentwicklung hat jedoch einige Experten skeptischer werden lassen.

Gestern verbuchte das Unternehmen am Finanzmarkt eine negative Entwicklung von -0,10%, was sich auf die Gesamtergebnisse der vergangenen Woche auswirkte (-3,04%). Dies spiegelt möglicherweise die Marktstimmung wider. Dennoch bleiben 85% der Analysten optimistisch eingestellt in Bezug auf den zukünftigen Wert der Aktie.

Zusätzlich zum Guru-Rating gibt es konkrete Kaufempfehlungen bei neun Analysehäusern sowie weitere optimistische Einschätzungen von insgesamt fünfzehn Experten. Vier Analysten empfehlen aktuell die Haltung des Papiers unverändert...