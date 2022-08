RWE: Konzern zündet milliardenschweren Öko-Turbo!

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

RWE zündet den Öko-Turbo: Wie der Energiekonzern im Rahmen seiner Quartalspräsentation bekannt gab, werde man allein in diesem Jahr 5 Milliarden Euro in den Ausbau des grünen Portfolios stecken. Das sind 30 Prozent mehr als ursprünglich geplant. Konkret wolle RWE in Windkraft- und Solaranlagen sowie Speicher und in den Aufbau der Wasserstoffwirtschaft investieren, sagte Konzernboss Markus Krebber am Donnerstag. Erstes… Hier weiterlesen