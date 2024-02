RWE: Ist die Aktie jetzt ein Schnäppchen?

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

Die RWE-Aktie hat auf Monatssicht rund 18% an Wert verloren und notiert aktuell auf einem neuen 12-Monats-Tief. Dabei hat der Titel des Energieversorgers in der 12-Monats-Betrachtung per Saldo 19% an Wert verloren, während sich RWE-Anleger in der 5-Jahres-Betrachtung immer noch über einen Kursgewinn von 44% freuen können. Was macht die RWE-Aktie langfristig? Im Fokus: RWE-Aktie In...