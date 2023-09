RWE: Analysten sehen steigendes Kurspotenzial von +46,35% - Zielkurs bei 53,80 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie von RWE einen leichten Rückgang von -0,92%. In den letzten fünf Handelstagen hat sich der Kurs hingegen leicht um +0,55% erhöht. Die Stimmung am Markt ist aktuell neutral.

Laut Durchschnittsbewertung der Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel für die RWE-Aktie bei 53,80 EUR. Bei gegenwärtigen Kursen würde dies einem Potenzial von +46,35% entsprechen. Jedoch teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des momentan neutralen Trends.

Von insgesamt 29 Analysteneinschätzungen bewerten 27 (93,10%) sie positiv als Kauf oder starken Kauf und zwei weitere halten ihre Bewertung neutral mit “halten”. Das Guru-Rating liegt nun bei stabilen 4,24 nach zuvor identischer Bewertung.