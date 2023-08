RWE: Analysten sehen erhebliches Kurspotenzial - 52,53 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

Die Aktie von RWE ist laut Experten derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel beträgt 52,53 EUR und bietet Investoren ein Potenzial von +33,77%. Trotz einer positiven Entwicklung in den letzten fünf Handelstagen bleibt die Meinung der Bankanalysten gespalten.

• RWE stieg am 25.08.2023 um +0,74%

• Mittelfristiges Kursziel liegt bei 52,53 EUR

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt konstant bei 4,24

Am gestrigen Tag verzeichnete RWE einen Anstieg von +0,74% an der Börse. Damit beläuft sich die positive Entwicklung auf +2,88% in den vergangenen fünf Handelstagen und zeigt eine relative Marktoptimismus.

Im Moment empfehlen neun Analysten den Kauf dieser Aktie als starkes Investment und weitere achtzehn setzen sie auf “Kauf”. Nur zwei Experten bewerten das Papier mit „Halten“. Insgesamt sind also rund +93,10% aller...