RWE: Analysten sehen Kursziel bei 52,02 € - Potenzial von 25,44%

Die Aktie von RWE wird nach Ansicht der Bankanalysten aktuell unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 52,02 € und bietet damit ein Potenzial von +25,44%. Die gestrige Entwicklung am Finanzmarkt brachte eine Steigerung um +0,51% für die RWE-Aktie. Insgesamt ergaben sich in den vergangenen fünf Handelstagen jedoch Verluste von -0,41%. Die durchschnittliche Einschätzung der Analysten zeigt einen positiven Trend. So bewerten neun Experten die Aktie als “starken Kauf”, während weitere 14 das Rating “Kauf” vergeben haben. Vier Anaysten empfehlen ein “Halten”. Eine negative Bewertung gibt es nicht. Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 4,18 unverändert.

