RWE: Analysten sehen Kursziel bei 52,02 EUR

Die Aktie von RWE wird laut Bankanalysten derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 52,02 EUR – ein Potenzial von +22,40% zum aktuellen Kurs.

• RWE performt am 12.05.2023 mit einer Steigerung von +1,77%

• Guru-Rating bleibt konstant bei 4,18

• Optimistische Stimmung laut Analysten-Umfrage

In den vergangenen fünf Handelstagen konnte die RWE-Aktie um insgesamt +2,78% zulegen – gestern allein betrug das Plus +1,77%. Der Markt scheint also momentan recht optimistisch zu sein.

Laut Durchschnittseinschätzung von neun Bankanalysten hat die Aktie ein mittelfristiges Kursziel von 52,02 EUR. Damit würde sich ein Potential für Investoren in Höhe von +22,40% ergeben. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung und bewerten die Aktie lediglich mit “halten”.

