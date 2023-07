RWE: Aktuelle Bewertung von Analysten als zu niedrig angesehen - Kursziel liegt bei 52,53 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

Die gestrige Kursentwicklung der RWE-Aktie betrug -0,96%. Währenddessen verzeichnete die Aktie in den letzten fünf Handelstagen ein Plus von +0,35%, was auf eine relativ neutrale Marktstimmung hindeutet. Die Bankanalysten sehen jedoch ein mittelfristiges Potenzial für die Aktie mit einem Kursziel von 52,53 EUR (+30,64%). Im Durchschnitt empfehlen 27 Analysten einen Kauf oder halten die Aktie.

