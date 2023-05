RWE: Aktie unterbewertet - Kursziel 52,02 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

Die RWE-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen, ihr wahres Kurspotenzial liegt bei +33,35% des aktuellen Preises.

• Am 26.05.2023 verzeichnete die RWE-Aktie einen Rückgang um -0,74%

• Das mittelfristige Kursziel für RWE beträgt 52,02 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,18

Gestern fiel die RWE-Aktie am Finanzmarkt um -0,74%, was den Verlust in den letzten fünf Handelstagen auf insgesamt -4,99% ansteigen lässt. Die Stimmung am Markt ist daher offensichtlich eher pessimistisch.

Obwohl das Ergebnis überraschend kam stellt sich jedoch die Frage ob es auch von den Bankanalysten erwartet wurde? Derzeit liegt das mittelfristige Kursziel für die Aktie von Rwe bei 52,02 EUR.

Laut durchschnittlicher Einschätzung der Bankanalysten bietet dies ein Potenzial von +33,35%. Ein schwacher Trend in jüngster...