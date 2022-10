RWE-Aktie: Was für ein Ritt!

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

Die Aktie von RWE ist am Donnerstag nach einem massiven Kursverlust in den vorhergehenden Tagen nun wieder um gut 4 % nach oben geklettert. Der Kursgewinn belief sich bis zum Ende des Börsenhandels auf mehr als 1,50 Euro. Die Aktie profitiert möglicherweise vom politischen Geschehen in Deutschland. Auch eine US-Investmentbank hat derzeit ihre Karten im Geschehen um den Titel von… Hier weiterlesen