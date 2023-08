RWE Aktie: Mit Taten überzeugen!

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

Der Energieriese RWE setzt seine zuvor angekündigte strategische Ausrichtung in die Tat um und veräußert sein Gasspeichersegment in der Tschechischen Republik an das staatliche Unternehmen CEPS. Laut einer offiziellen Mitteilung von RWE wurde ein Betrag von 360 Millionen Euro für den Verkauf aufgewendet. Die Transaktion erhielt grünes Licht von der tschechischen Regierung und wurde kürzlich abgeschlossen, so RWE weiter. Der Geschäftsabschluss betrifft das gesamte Portfolio der RWE Gas Storage CZ, dem führenden Betreiber von Gasspeichern in Tschechien. Mit sechs unterirdischen Gasspeichern und einem Gesamtvolumen über 2,7 Milliarden Kubikmeter ist dies ein maßgeblicher Teil des tschechischen Energieökosystems.

Analysten äußern sich positiv!

Marktbeobachter zeigen optimistischere Perspektiven für RWE auf. So hat Credit Suisse...