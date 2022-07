RWE-Aktie: Starker Abverkauf!

Weitere Suchergebnisse zu "RWE":

Finanztrends Video zu RWE



mehr >

Seit dem Erreichen eines neuen Hochs Ende Mai dieses Jahres ging es für die Papiere nur in eine Richtung: gen Süden! Kosteten die Papiere zu dem Zeitpunkt des Hochs noch rund 44 Euro, so kann man sie nun für günstige 35 Euro erwerben. Ein Fall von fast 20 Prozent in kürzester Zeit. Im heutigen Handel sind die Aktien wieder starkem… Hier weiterlesen